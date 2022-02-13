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Перед "нападом" Росії Зеленський зв'язався з ЄС – подробиці розмови

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 лютого, 15:44
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Президент України обговорив питання безпеки з головою Євроради
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про зміст розмови повідомив сайт президента.

Лідери обговорили безпеку України, а також кроки для деескалації та досягнення миру в межах наявних переговорних форматів, зокрема "нормандського". Також Зеленський та Мішель обмінялися думками й оцінками про останні міжнародні заходи, переговори та контакти зі стратегічними партнерами.

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"Ми виступаємо за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Ми не будемо піддаватися на провокації", – сказав Зеленський.

Він подякував Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за те, що їхні дипломати залишаються в Україні та підтримують її, виконуючи свою роботу.

"Ми розуміємо всі ризики та готові до розвитку будь-якого сценарію. Але ми перебуваємо в цій ситуації з 2014 року. А сьогодні для нас найбільший ворог – це паніка", – наголосив президент України.

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Зеленський заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ задля стримування агресивних намірів Кремля.

Крім того, він подякував за рішення ЄС надати пакет макрофінансової допомоги Україні.

Президент Європейської ради підтвердив рішучу і непохитну підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також її євроатлантичних прагнень.

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Росія нападе днями?

Останніми днями активно обговорюють ймовірність нападу Росії на Україну найближчими днями. Зокрема, називали дату 16 лютого. Про це повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомляв, що Київ може впасти протягом 72 годин у разі повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, вторгнення може призвести до захоплення Києва та смертей 15 тисяч українських військових і 4000 – російських.

Президент Володимир Зеленський засумнівався, що напад Росії на Україну відбудеться найближчими днями.

"Я вважаю, що сьогодні в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо глибокої повномасштабної операції з боку Росії. Навіть уже повідомляють конкретні дати. Ми розуміємо, що такі ризики є", – наголосив Зеленський.

Російські війська біля кордонів

  • Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022".
  • 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і так виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
  • Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.
  • 12 лютого президент США Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели переговори на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Байден закликав Путіна "зайнятися деескалацією та дипломатією".

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