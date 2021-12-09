Парламент Німеччини екстрено збирається через Україну – у чому причина

Український посол розповів, чого чекати від німецьких політиків

У Бундестазі політики проведуть екстрені слухання. Фото: колаж "Сьогодні"

Парламент Німеччини сьогодні, 9 грудня, проведе екстрене засідання. Політики мають намір обговорити ситуацію на кордонах України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

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"У четвер, 9 грудня, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ уздовж державних кордонів України. Чекаємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", – йдеться у повідомленні.

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