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Відставка Разумкова і скільки буде коштувати тепло – "Свобода слова Савіка Шустера": онлайн-трансляція

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 жовтня, 21:00
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Також політики та експерти обговорюють чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі на телеканала "Україна 24" почалося політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головне питання: що відбувається навколо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Теми для обговорення

  • "Слуга народу" vs Дмитро Разумков: чи звільнять Голову Верховної Ради?
  • Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?
  • Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?

Гості студії

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Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України;

Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина";

Юрій Бойко, засновник і співголова партії "Опозиційна платформа – За життя";

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Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

Віталій Кличко, мер Києва, лідер партії "УДАР";

Борис Філатов, мер Дніпра, лідер партії "Пропозиція";

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Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я;

Катерина Булавінова, експерт ЮНІСЕФ в Україні;

Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торговельного центру;

Тарас Жиравецький, лікар-епідеміолог;

Дмитро Ламза, директор спеціалізованої школи № 210 м. Києва

Нагадаємо, головною темою минулої передачі був замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, а також прийнятий закон про олігархів.

Тоді, зокрема, Юлія Тимошенко заявила, що є підстави звернутися до Конституційного Суду стосовно закону про деолігархізацію.

А народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що закон про деолігархізацію, який був прийнятий Верховною Радою 23 вересня, можна порівняти з реформою на митниці, яка нічого не дала.

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