Відставка Разумкова і скільки буде коштувати тепло – "Свобода слова Савіка Шустера": онлайн-трансляція

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі на телеканала "Україна 24" почалося політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головне питання: що відбувається навколо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Теми для обговорення
- "Слуга народу" vs Дмитро Разумков: чи звільнять Голову Верховної Ради?
- Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?
- Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?
Гості студії
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України;
Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина";
Юрій Бойко, засновник і співголова партії "Опозиційна платформа – За життя";
Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";
Віталій Кличко, мер Києва, лідер партії "УДАР";
Борис Філатов, мер Дніпра, лідер партії "Пропозиція";
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я;
Катерина Булавінова, експерт ЮНІСЕФ в Україні;
Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торговельного центру;
Тарас Жиравецький, лікар-епідеміолог;
Дмитро Ламза, директор спеціалізованої школи № 210 м. Києва
Нагадаємо, головною темою минулої передачі був замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, а також прийнятий закон про олігархів.
Тоді, зокрема, Юлія Тимошенко заявила, що є підстави звернутися до Конституційного Суду стосовно закону про деолігархізацію.
А народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що закон про деолігархізацію, який був прийнятий Верховною Радою 23 вересня, можна порівняти з реформою на митниці, яка нічого не дала.