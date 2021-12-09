Заперечуєш агресію РФ – заплатиш штраф: Кабмін приготував нове покарання

Штрафи будуть досить великими

Заперечення злочинів Кремля буде дорого коштувати / Колаж "Сьогодні"

В Україні підготовлено законопроєкт, який передбачає штрафування за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, окупацію нею територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію Криму.

Про це стало відомо на засіданні Кабінету Міністрів, під час якого було схвалено таку пропозицію.

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Що пропонується

Уряд схвалив проєкт закону про визнання протиправним публічного заперечення збройної агресії РФ проти України. Законопроект створює правові підстави для вдосконалення правового режиму адміністративної відповідальності відповідно до вимог сучасного міжнародного права за порушення.

"Два урядові законопроекти, які стосуються національної безпеки нашої держави... Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не проукраїнський Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, закон стосуватиметься виключно публічних політичних діячів.

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Які штрафи

За публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України передбачено накладення штрафу у розмірі від тисячі до двох неоподатковуваних мінімумів – від 17 до 34 тисяч грн.

У разі повторного порушення протягом року штраф збільшиться до суми від 34 до 51 тисячі грн.

Щоправда, щоб ця ініціатива Кабміну запрацювала, необхідно щоб законопроєкт був проголосований у Верховній Раді.

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