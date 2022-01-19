Помстилися за шолом: на мітингу Порошенка затримали Балуха – відео сутички

У Києві проходить мітинг на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка, у справі якого пройшов суд. Не обійшлося без заворушень: під Печерським судом поліція затримала колишнього політв'язня Володимира Балуха, повідомляє Pavlovsky News.
Перед цим Балух відібрав шолом у правоохоронця та викинув його. Також поліцейські вирвали з його рук автомобільну шину. За кілька хвилин затриманого відпустили.
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Крім того, за повідомленням Національної поліції, у штовханині під час мітингу постраждав поліцейський. Також із повідомленнями про тілесні ушкодження звернувся один учасник акції.
З метою забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники ДСНС несуть службу у посиленому режимі.
Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції та не влаштовувати провокацій.
"Для влади Путін — не ворог"
Сам Володимир Балух прокоментував суд над Порошенком в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Влада намагається йти ва-банк і позбавити України системної опозиції. Намагаються побудувати навколо п'ятого президента політично мотивовані ґрати та не давати опозиційним силам працювати на користь України. Для них (влади — ред.) Путін не ворог. Усі події, все, що робить нинішня влада, говорить про те, що ворог для них — український народ і лідер опозиційних сил. Для них Путін — це людина, на яку вони рівняються та з якою хочуть говорити. Про що — не про українські інтереси, а про власні інтереси, щоб залишитися при владі та заробляти гроші", — сказав він.
Володимир Балух – кримський активіст, у 2016 році був звинувачений окупаційною владою у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. У 2019 році був звільнений в рамках обміну засудженими між Україною та Росією.
Суд над Порошенком
- Печерський райсуд Києва 19 січня вибрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання.
- При цьому майно політика заарештували. Також у нього відібрали закордонний та внутрішній паспорти.
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.