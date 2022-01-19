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Помстилися за шолом: на мітингу Порошенка затримали Балуха – відео сутички

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 16:13
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Під час мітингу на підтримку п'ятого президента відбулася сутичка
Володимира Балуха затримали через поліцейський шолом. Колаж: "Сьогодні"
Володимира Балуха затримали через поліцейський шолом. Колаж: "Сьогодні"

У Києві проходить мітинг на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка, у справі якого пройшов суд. Не обійшлося без заворушень: під Печерським судом поліція затримала колишнього політв'язня Володимира Балуха, повідомляє Pavlovsky News.

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Перед цим Балух відібрав шолом у правоохоронця та викинув його. Також поліцейські вирвали з його рук автомобільну шину. За кілька хвилин затриманого відпустили.

Крім того, за повідомленням Національної поліції, у штовханині під час мітингу постраждав поліцейський. Також із повідомленнями про тілесні ушкодження звернувся один учасник акції.

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З метою забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники ДСНС несуть службу у посиленому режимі.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції та не влаштовувати провокацій.

"Для влади Путін — не ворог"

Сам Володимир Балух прокоментував суд над Порошенком в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Влада намагається йти ва-банк і позбавити України системної опозиції. Намагаються побудувати навколо п'ятого президента політично мотивовані ґрати та не давати опозиційним силам працювати на користь України. Для них (влади — ред.) Путін не ворог. Усі події, все, що робить нинішня влада, говорить про те, що ворог для них — український народ і лідер опозиційних сил. Для них Путін — це людина, на яку вони рівняються та з якою хочуть говорити. Про що — не про українські інтереси, а про власні інтереси, щоб залишитися при владі та заробляти гроші", — сказав він.

Володимир Балух – кримський активіст, у 2016 році був звинувачений окупаційною владою у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. У 2019 році був звільнений в рамках обміну засудженими між Україною та Росією.

Суд над Порошенком

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