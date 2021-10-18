Від коронавирусу помер колишній держсекретар США Колін Пауелл

Колишній держсекретар США (2001—2005 роки) Колін Пауелл помер від ускладнень, які були викликані коронавірусним захворюванням.
Про це повідомило CNN з посиланням на сім'ю 84-річного політика.
Що відомо
"Генерал Колін Л. Пауелл, колишній держсекретар США і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, пов'язані з Covid-19", – написала родина Пауелла в Facebook.
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"Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця", – написали рідні, зазначивши, що він пройшов повний курс вакцинації.