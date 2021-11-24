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Дадуть зброю проти Путіна? У США відповіли, чи допоможуть Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 12:46
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У Штатах прокоментували дані про можливе відправлення додаткових озброєнь в Україну
Пентагон та Білий дім поки що не можуть анонсувати додаткову військову допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Пентагон та Білий дім поки що не можуть анонсувати додаткову військову допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білому домі не підтвердили, але й не спростували інформацію про можливість відправлення додаткових озброєнь в Україну.

Про це в ході брифінгу заявила речник Білого дому Джен Псакі, трансляція її виступу велася на YouTube-каналі The Washington Post.

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"Ми підтримуємо тісні контакти з українським керівництвом, але мені нема чого анонсувати сьогодні", – сказала вона.

При цьому речниця Білого дому нагадала, що президент США Джо Байден раніше розпорядився виділити Україні військову допомогу в розмірі до 60 млн доларів за рахунок коштів Пентагону. Вона уточнила, що за нинішньої адміністрації США "неодноразово демонстрували, що можуть використовувати низку інструментів для протидії шкідливій активності Росії".

Реакція Пентагону

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN про можливість відправки в Україну додаткового озброєння.

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"Зараз Пентагон не може анонсувати факту надання військової допомоги Україні. Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до (посилення обороноздатності – Ред.) українських Збройних сил", – сказав офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.

Що відомо

  • Раніше телекомпанія CNN повідомила з посиланням на джерела, що США розглядають можливість відправлення військових радників, а також додаткового озброєння в Україну у зв'язку зі скупченням російських збройних сил біля українського кордону.
  • За даними CNN, Вашингтон думає направити Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin та міномети. Крім цього, українські військові можуть отримати від США партію переносних ЗРК "Стінгер", а також закуплені американцями російські гелікоптери Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.
  • У зв'язку з цим в Росії налякали Україну "афганським сценарієм".
  • Крім того, у Раді озвучили план дій на випадок вторгнення Росії до України.

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