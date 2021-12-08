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Орбан у прощальному листі Меркель уперше визнав війну на Донбасі

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 грудня, 12:55
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Політик дотримувався російської позиції
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у своєму прощальному листі до колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель вперше визнав, що події на Донбасі – це війна між Україною та Росією. Про це повідомляє пресслужба угорського уряду.

"Ми разом працювали над тим, щоб подолати фінансову кризу 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни", – сказав він.

Видання Infopost зазначило, що у листі канцлеру прем'єр вперше використав термін "російсько-українська війна".

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Аналогічне формулювання не завжди можна було зустріти і під час виступів угорських політиків чи лідерів країни. Ліберальні та західні медіа найчастіше використовували слова "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на сході України", або "російсько-український конфлікт".

Такого ніколи не було

Починаючи з 2014 року Орбан жодного разу в публічних висловлюваннях не називав так ситуацію на Донбасі.

Орбан хотів зробити Росію в Угорщині

Захоплюючись російським президентом Володимиром Путіним, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робив величезні кроки до того, щоб побудувати на Дунаї подобу Росії. І в інтерв'ю для італійського видання La Repubblica Орбан, вкотре розхвалюючи Путіна, розкритикував європейських політиків, які сприймають главу Росії вороже. Але насправді прем'єр Угорщини, оспівуючи Путіна, говорить про власні мрії та власні проблеми.

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У серпні 2013 року Орбан таємно зустрівся в Будапешті із Сергієм Кирієнком, тодішнім главою "Росатому", обіцяючи йому, що "Росатом" отримає контракт на реконструкцію угорської АЕС "Пакш". З цього моменту він розпочав явний поворот угорської енергетики у напрямку Росії. Останнім проявом цього стали заяви Будапешта про те, що Угорщина може приєднатися до газових проєктів Росії: "Південного потоку" та "Північного потоку – 2".

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