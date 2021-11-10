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"Він медик і все чудово розумів": що говорять про повішеного брата Павлова у Кривому Розі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 18:48
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50-річний Борис Павлов два дні тому дізнався про страшний діагноз
У міському онкологічному центрі вирішили не оперувати Бориса / Колаж "Сьогодні"
У міському онкологічному центрі вирішили не оперувати Бориса / Колаж "Сьогодні"

Знайдений повішеним 10 листопада вдень 50-річний Борис Павлов – двоюрідний брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова і померлого за загадкових обставин його брата Андрія – лікувався від важкого захворювання. Проте лікарі відмовили йому у терміновій операції. Про це кажуть рідні померлого.

Близькі про Бориса Павлова

Місцеве видання Свої. Кривий Ріг дізналося, що днями покійному, який уже страждав на туребкульоз, поставили діагноз рак шлунка.

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За словами колишньої цивільної дружини померлого Анастасії Тесленко, яка, ймовірно, і знайшла Бориса повішеним, він збирався лягати на операцію. Проте лікарі провели консиліум та відмовили на тій підставі, що пацієнт хворіє ще й на туберкульоз.

Друг Бориса Павлова Олександр розповів, що останнім часом чоловік був замкнутим через проблеми зі здоров'ям. Він не пив, не курив, буквально позавчора з туберкульозного диспансеру його направили до онкодиспансеру.

"Ходив сам не свій, жовтий. Мабуть, нерви не витримали. Вчора він у онко з'їздив, але ми не спілкувалися після цього. Він був замкнутий, він сам медик і чудово розуміє свій діагноз і жив сам", – каже Олександр.

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Саме тяжкі хвороби Олександр вважає основною причиною самогубства свого друга.

Трагедія родини Павлова

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