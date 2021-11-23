Омбудсмен Грузії хоче, щоб усі грузини бачили, як Саакашвілі судять

Ніно Ломджарія закликає громадськість підтримати Міхо

Влада не хоче відправляти обвинуваченого Саакашвілі у громадянську в'язницю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія вважає, що якщо стан здоров'я Саакашвілі дозволяє, він має бути присутнім на суді, хай навіть віддалено. Про це повідомляє Грузія онлайн .



За його словами, дуже важливою є особиста або віддалена присутність Саакашвілі на судовому засіданні.



"Буде дуже важливо бути особисто або віддалено, щоб процес був відкритим і суспільство могло спостерігати за процесом онлайн, навіть по телебаченню. Тобто процес має бути публічним, як того вимагає Страсбурзький суд при порушенні кримінальної справи стосовно будь-якої особи" – заявила Ніно Ломджарія .

Ситуація

Що цьому передувало

Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття затримали . У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .

Реклама

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я.