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Окупанти не хочуть віддавати "скіфське золото" Україні: що задумали

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 09:35
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Суд Нідерландів назвав терміни для оскарження рішення щодо скіфського золота
Окупанти мають намір оскаржити рішення суду щодо "скіфського золота". Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти мають намір оскаржити рішення суду щодо "скіфського золота". Фото: колаж "Сьогодні"

Керівництво музеїв у тимчасово окупованому Криму може оскаржити рішення апеляційного суду Амстердаму про поверненні "скіфського золота" Україні до 26 січня.

Про це повідомив речник Верховного суду Нідерландів Вінсент Хюнтінк, повідомляє РІА Новини.

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"Ми поки що не отримали запит на апеляцію. Термін подачі спливає 26 січня 2022 року" , – сказав він.

Своєю чергою, "директор" кримського музею Тавриди повідомив, що апеляція буде подана вчасно, зараз скарга нібито готується.

Що відомо

  • Апеляційний суд Амстердаму 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оскаржуються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
  • Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
  • Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
  • Проте Кремль не згоден із рішенням суду та найближчим часом збирається подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
  • Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота" . Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.

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