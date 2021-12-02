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"Очіпити ЗСУ на Донбасі та відрізати": головнокомандувач ООС попередив про небезпечний сценарій

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 грудня, 19:53
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Павлюк розповів можливий сценарій розвитку подій на Донбасі у випадку нападу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У разі нового вторгнення на Донбас, бойовики намагатимуться оточити та ліквідовувати українських військових. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода "розповів командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Як один із варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", – сказав він, зазначив, що наші військові постійно посилюють рубежі, і паралельно розгортають резерви.

За словами командувача, у разі нападу, на озброєнні Україна має сучасні американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", і при необхідності сили ООС готові їх застосувати.

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Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.

Також ми писали про те, що Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила законопроект №6342 про продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

Парламент вніс зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", замінивши в ній дату терміну дії закону з "2021 рік" на "2022".

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Росія не в захваті

Глава МЗС РФ Сергій Лавров традиційно звинуватив Україну у спробі загострити ситуацію на Донеччині.

"Особисто я не бачив подібних повідомлень (про застосування Javelin. – Ред .). Але можу сказати, що якщо нагнітається така войовнича риторика, це, певно, відображає бажання Києва здійснити провокацію та перевести конфлікт у гарячу фазу" , – сказав російський міністр.

1 грудня Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

Крім того, раніше ми писали, що у грудні очікується прорив у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів між президентами США, Росії та України. Про це йдеться у нашій статті .

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