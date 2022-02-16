Звернення Зеленського в День єднання: "Великий народе великої країни!"

Президент України сказав, що об'єднує всіх українців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День єднання.

"Сьогодні важливий день"

"Великий народе великої країни, доброго ранку тобі! Сьогодні важливий день – День єднання. Нас усіх. Ми всі різні – різного віку та статі, з різних міст, регіонів, різних професій, талантів, мов та релігій, але поєднує нас єдине бажання – бажання жити в мирі, щасливо, однією родиною – з дітьми, батьками. І ми маємо на це право. Тому що ми в себе вдома, ми в Україні", – сказав президент.

За його словами, лише разом українці можуть захистити свій дім:

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"Ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І тільки ми разом можемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ звучать тільки разом, але звучать дуже сильно".

Що за свято

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом заснував нове державне свято – День єднання. Він відзначатиметься щороку 16 лютого.

"У цей день:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10:00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

16 лютого було обрано як День єднання невипадково. Як відомо, на цю дату та найближчі дні припадають прогнози різних експертів та західних ЗМІ про напад на Україну військ Росії.

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Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня", хоча й не 16-го.

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