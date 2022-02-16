Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Звернення Зеленського в День єднання: "Великий народе великої країни!"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 08:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України сказав, що об'єднує всіх українців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День єднання.

"Сьогодні важливий день"

"Великий народе великої країни, доброго ранку тобі! Сьогодні важливий день – День єднання. Нас усіх. Ми всі різні – різного віку та статі, з різних міст, регіонів, різних професій, талантів, мов та релігій, але поєднує нас єдине бажання – бажання жити в мирі, щасливо, однією родиною – з дітьми, батьками. І ми маємо на це право. Тому що ми в себе вдома, ми в Україні", – сказав президент.

За його словами, лише разом українці можуть захистити свій дім:

Реклама

"Ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І тільки ми разом можемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ звучать тільки разом, але звучать дуже сильно".

Що за свято

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом заснував нове державне свято – День єднання. Він відзначатиметься щороку 16 лютого.

"У цей день:

  • підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
  • виконати о 10:00 Державний Гімн України;
  • провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

16 лютого було обрано як День єднання невипадково. Як відомо, на цю дату та найближчі дні припадають прогнози різних експертів та західних ЗМІ про напад на Україну військ Росії.

Реклама

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня", хоча й не 16-го.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Скасування війни чи дим в очі. Чого чекати Україні після заяв Москви про відведення військ Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.24

Російський рубль (₽)

0.375

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

230 627

захворіло за тиждень в Україні

-6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти