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Новий рік із Зеленським у палаці – хто потрапив у новорічне звернення

Наталія Магдик Наталія Магдик
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1 січня, 20:15
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Участь у новорічному привітанні взяли участь ті, ким може пишатися Україна
За словами Зеленського, на заході були присутні ті, ким може пишатися Україна
За словами Зеленського, на заході були присутні ті, ким може пишатися Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

У зйомках новорічного привітання президента Володимира Зеленського, яке проходило у Маріїнському палаці, було запрошено українців, які відзначилися суспільно важливою діяльністю. Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

У святковому заході взяли участь

  • пілоти вертольота Airbus H145 Віталій Цапка та Василь Циля, які на гелікоптері повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця;
  • льотчик ДП "Антонов", пілот літака "Мрія", Герой України Сергій Трошин;
  • шахтар із Краматорська Євген Олександров;
  • технолог хлібзаводу із Дніпра Світлана Кульбака;
  • будівельник мосту Олександр Ластов'як та металург із Дніпра Андрій Шолков;
  • учитель фізики Герой України Ілля Гельфгат;
  • учитель хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук;
  • священик із Золочева Михайло Сукмановський;
  • дзюдоїстка Дар'я Білодід та її тренер Світлана Кузнєцова;
  • весляр-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан;
  • гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартінським;
  • легкоатлетка Ярослава Магучих із тренером;
  • борець греко-римського стилю Жан Беленюк із тренером Володимиром Шацьким;
  • президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка;
  • 10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України Максим Крипак;
  • чемпіоном світу з джіу-джитсу Ігор Євтушенко;
  • лікар-трансплантолог з "Охматдиту" Олександр Лисиця;
  • лікар-гематолог із Черкас Віктор Парамонов;
  • лікар зі Львова Олег Самчук;
  • медсестра з Одеси Алла Кужель;
  • головний лікар Центральної районної лікарні міста Попасна Олександр Ковальчук;
  • мати 19 дітей – Світлана Ковалевич;
  • Олександра Слюсаренко, яка після смерті обох батьків займається сім'єю із 10 братів та сестер.
  • переможець олімпіад Олександр Панасенко;
  • восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства Juice up your rocket;
  • 12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час повені у смт. Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів та сестер;
  • заслужений донор із Дніпра Володимир Миколаїв;
  • оперний співак, соліст Національної опери України Олександр Цимбалюк;
  • балерина Олена Потапова;
  • хореограф Мирослав Вантух;
  • диригент Національного академічного театру опери та балету України Герман Макаренко;
  • професор Чернівецького університету Олег Ангельський;
  • керівник державного підприємства КБ "ПРОМІНЬ", Герой України Олег Коростелев;
  • уродженка Донбасу Тетяна Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу.
  • дружина та донька заарештованого у тимчасово окупованому Криму журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина та Стефанія Єсипенко;
  • танкіст, Герой України Євген Сидоренко;
  • доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло;
  • прикордонник Герой України Едуард Атрашкевич;
  • начальник штабу – перший заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, Герой України Іван Винник;
  • старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін;
  • лейтенант ЗСУ, Герой України Василь "Тайфун" Тарасюк;
  • командир фрегата "Гетьман Сагайдачний";
  • капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький;
  • старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська.

Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішніми загрозливими факторами, і внутрішніми.

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Як святкували інші політики

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського "Динамо" Сергієм Ребровим.

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