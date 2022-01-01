Новий рік із Зеленським у палаці – хто потрапив у новорічне звернення

Участь у новорічному привітанні взяли участь ті, ким може пишатися Україна

За словами Зеленського, на заході були присутні ті, ким може пишатися Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

У зйомках новорічного привітання президента Володимира Зеленського, яке проходило у Маріїнському палаці, було запрошено українців, які відзначилися суспільно важливою діяльністю. Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

У святковому заході взяли участь

пілоти вертольота Airbus H145 Віталій Цапка та Василь Циля, які на гелікоптері повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця;

льотчик ДП "Антонов", пілот літака "Мрія", Герой України Сергій Трошин;

шахтар із Краматорська Євген Олександров;

технолог хлібзаводу із Дніпра Світлана Кульбака;

будівельник мосту Олександр Ластов'як та металург із Дніпра Андрій Шолков;

учитель фізики Герой України Ілля Гельфгат;

учитель хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук;

священик із Золочева Михайло Сукмановський;

дзюдоїстка Дар'я Білодід та її тренер Світлана Кузнєцова;

весляр-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан;

гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартінським;

легкоатлетка Ярослава Магучих із тренером;

борець греко-римського стилю Жан Беленюк із тренером Володимиром Шацьким;

президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка;

10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України Максим Крипак;

чемпіоном світу з джіу-джитсу Ігор Євтушенко;

лікар-трансплантолог з "Охматдиту" Олександр Лисиця;

лікар-гематолог із Черкас Віктор Парамонов;

лікар зі Львова Олег Самчук;

медсестра з Одеси Алла Кужель;

головний лікар Центральної районної лікарні міста Попасна Олександр Ковальчук;

мати 19 дітей – Світлана Ковалевич;

Олександра Слюсаренко, яка після смерті обох батьків займається сім'єю із 10 братів та сестер.

переможець олімпіад Олександр Панасенко;

восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства Juice up your rocket;

12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час повені у смт. Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів та сестер;

заслужений донор із Дніпра Володимир Миколаїв;

оперний співак, соліст Національної опери України Олександр Цимбалюк;

балерина Олена Потапова;

хореограф Мирослав Вантух;

диригент Національного академічного театру опери та балету України Герман Макаренко;

професор Чернівецького університету Олег Ангельський;

керівник державного підприємства КБ "ПРОМІНЬ", Герой України Олег Коростелев;

уродженка Донбасу Тетяна Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу.

дружина та донька заарештованого у тимчасово окупованому Криму журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина та Стефанія Єсипенко;

танкіст, Герой України Євген Сидоренко;

доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло;

прикордонник Герой України Едуард Атрашкевич;

начальник штабу – перший заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, Герой України Іван Винник;

старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін;

лейтенант ЗСУ, Герой України Василь "Тайфун" Тарасюк;

командир фрегата "Гетьман Сагайдачний";

капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький;

старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська.

Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішніми загрозливими факторами, і внутрішніми.

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