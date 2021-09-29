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Нові методики роботи! Колишній експерт шоу екстрасенсів отримав топ-посаду в СБУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 вересня, 13:05
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Андрій Лисюк зіграв роль експерта-криміналіста в популярному українському шоу
Андрій Лисюк раніше був членом партії "Слуга народу". Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Лисюк раніше був членом партії "Слуга народу". Фото: колаж "Сьогодні"

Екс-нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк, який був експертом програми "Слідство ведуть екстрасенси", став заступником у головному управлінні з боротьби з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

Про це повідомив спікер Inform Napalm Михайло Макарчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Вибачте, тут навіть я прозрів... Нові методики роботи і оперативного мистецтва по виявленню злочинів методом екстрасенсорних здібностей", – написав Макарчук.

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Що відомо про Андрія Лисюка

  • Андрій Лисюк – випускник юрфаку академії СБУ, працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Києві, паралельно очолював адвокатське об'єднання, охороняв Тігіпко і виступав експертом на телебаченні.
  • У 2019 був обраний депутатом від "Слуги народу", проте через кілька місяців склав повноваження, пояснивши це військовою службою, на яку він заступив в ході передвиборної кампанії.
  • Його крісло в Раді зайняла Олена Хоменко, яка раніше обіймала посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95".
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Також нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський призначив нового голову СБУ Києва.

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