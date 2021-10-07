"Ніколи не були друзями": Разумков розкрив правду про стосунки з Зеленським

Після звільнення вже колишній спікер парламенту розговорився не на жарт – згадав і президента

Нічого особистого - тільки робочі відносини / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Звільнений з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що він і президент Володимир Зеленський ніколи не були друзями, незважаючи на одну команду і спільний похід в політику.

Про це він сказав на брифінгу.

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На питання, наскільки він буде жорстким стосовно президента після того, як президентська команда звільнила його з посади спікера, політик відповів, що буде залишатися об'єктивним стосовно будь-якої посадової особи.

"Я ніколи не був другом з президентом. Це робочі відносини. Друзі, я думаю, що вони формуються по-іншому. Я думаю, що друзі президента більше пов'язані з "95 кварталом", з його минулим життям. А у мене інші друзі. Але я не вважаю, що президент і голова Верховної Ради або прем'єр-міністр повинні бути друзями. Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні відносини, а на державу", – сказав Разумков.

Як ми вже писали, нещодавно Разумков натякнув, що проти другого президентського терміну Зеленського. Він вважає, що за фактом будь-який президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років займається своїми рейтингами.

Відставка Разумкова