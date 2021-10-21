Жодної України. Влада Грузії назвала строк відсидки Саакашвілі

Дострокове звільнення з в'язниці голови виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі виключено. Про це розповів журналістам прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, Саакашвілі є головним злочинцем, і за прогнозами, в тюрмі він проведе не менше шести років.
"Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там як мінімум шість років. Зараз навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнений, і що грузинська влада має намір передати його Україні. Всі ці "інформації" – цілковитий абсурд", – сказав Гарібашвілі.
Нагадаємо, що сьогодні грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі.
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Незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Експрезидент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.
Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодиться сам затриманий. У той же час адвокат Саакашвілі Беки Басила зазначив, що політик і його захисники не погоджуються з госпіталізацією до клініки 18-ї пенітенціарної установи тому, що Саакашвілі там не буде забезпечена безпека.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах, але Саакашвілі затримали.
- Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" та про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться до України тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав експрезидента Грузії в тюрмі був в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. Водночас Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.