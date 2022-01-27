Боротьба за "скіфське золото": окупанти з Криму поскаржилися до суду – що далі

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27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…

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