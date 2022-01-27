Боротьба за "скіфське золото": окупанти з Криму поскаржилися до суду – що далі

Верховний суд Нідерландів отримав від музеїв тимчасово окупованого Криму звернення про відміну рішення Амстердамського апеляційного суду щодо передачі Києву "скіфського золота".
Про це повідомив офіційний представник Верховного суду Нідерландів Вінсент Хюнтінк, передає Agenzianova.
"Скарга подана. Наступний крок – ініціювати попередній адміністративний процес", – сказав він.
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Наголошується, що дата слухання в апеляції ще не призначена.
Що відомо
- Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
- Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
- Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
- Проте Кремль не згоден із рішенням суду та найближчим часом збирається подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
- Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота". Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.