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"Ні й ніколи!" – президент Грузії відмовила Саакашвілі у помилуванні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 листопада, 21:40
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Саломе Зурабішвілі впевнена, що немає підстав для помилування колишнього президента
Зурабішвілі не вважає, що можна помилувати Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Зурабішвілі не вважає, що можна помилувати Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Голові Виконавчого комітету реформ при президенті України, третьому президенту Грузії (2004-2013 роки) Міхеїлу Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років і був заарештований, не варто сподіватися на президентське помилування. Про це заявила нинішній президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Слова президента Грузії передала агенція "Грузія online".

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Не підтримала

"Оскільки це питання мусується, то я повинна сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна – "Ні й ніколи!". На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", – заявила Саломе Зурабішвілі.

За словами політика, Саакашвілі не задовольняє жодному критерію ні політичного в'язня, ні жертви несправедливості. Він є засудженим, який добровільно і нелегальним шляхом потрапив до Грузії, чий приїзд ставив собі за мету дестабілізацію в країні.

Замість помилування, на думку Зурабішвілі, колишній лідер країни заслуговує на особливе звернення – влада повинна сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення його стану здоров'я не було використано для "політичних спекуляцій".

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