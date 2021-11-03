"Ні й ніколи!" – президент Грузії відмовила Саакашвілі у помилуванні

Голові Виконавчого комітету реформ при президенті України, третьому президенту Грузії (2004-2013 роки) Міхеїлу Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років і був заарештований, не варто сподіватися на президентське помилування. Про це заявила нинішній президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
Слова президента Грузії передала агенція "Грузія online".
Не підтримала
"Оскільки це питання мусується, то я повинна сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна – "Ні й ніколи!". На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", – заявила Саломе Зурабішвілі.
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За словами політика, Саакашвілі не задовольняє жодному критерію ні політичного в'язня, ні жертви несправедливості. Він є засудженим, який добровільно і нелегальним шляхом потрапив до Грузії, чий приїзд ставив собі за мету дестабілізацію в країні.
Замість помилування, на думку Зурабішвілі, колишній лідер країни заслуговує на особливе звернення – влада повинна сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення його стану здоров'я не було використано для "політичних спекуляцій".
Ситуація
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.