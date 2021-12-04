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Німецька Bild "віддала" Львів Австрії у разі нападу Росії – карта

Наталія Магдик Наталія Магдик
4 грудня, 18:32
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Одна з провідних газет ФРН повернула місту Лева на карті стару назву – Lemberg
СМІ прогнозує розкол
СМІ прогнозує розкол / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька газета Bild, яка опублікувала план ймовірного вторгення російських військ на територію України, вказала стару назву Львова – Лемберг. Так називали місто Лева у 1772-1918 роках, коли він був столицею австрійської провінції – Королівства Галіції та Лодомерії.

Водночас назва Львів насправді є набагато давнішою. Історія тягнеться з часів Київської Русі. Адже місто було названо на честь сина короля Данила Галицького у 13-му столітті.

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А назва Lemberg офіційно зʼявилася під час правління Габсбургів – однієї з наймогутніших династій монархів Європи на той час. Тоді навіть офіційна адміністративна мова у Львові була німецька.

Цікаво, що за часів Середньовіччя деякі польські документи іменують місто як Леополіс або Леополь.

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Водночас, не можна сказати, що назва Лемберг вперше зʼявилася у 18-му столітті. Насправді початкова назва, яка була трохи інакшою – Lamburg – зустрічається у документах польських королів.

Історики констатують, що з часів утворення міста Лева відзначався вплив німецької громади.

Схоже, цим можна пояснити, чому німецька Bild вказала "австрійську назву" міста Лева. Водночас, судячи з карти, можна зрозуміти, що читачі газети не надто широко розуміються на українському питанні. Зокрема йдеться і про географію. Адже для зручності автори матеріалу навіть вказали Україну на карті світу, очевидно, щоб було зрозуміло, де знаходяться Львів, Київ та інші українські міста на теренах Європи.

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Нагадаємо, що раніше одразу два впливові західні медіа – американське видання The Washington Post та німецька газета Bild – опублікували ймовірний план нападу військ Російської Федерації на територію України. Так, згідно з картою, ЗМІ передбачають вторгнення з боку Криму, ОРДЛО та навіть території Білорусі. За цими ж даними, Росія, можливо, планує атаку за допомогою танкових дивізій, десантних військ і навіть готова задіяти військові кораблі в акваторії Чорного моря для висадки на берег Одеської області.

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