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Не то Лерос показував Зеленському: Ярош дав смішну пораду політикам

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 15:13
В закладинки
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Ярош вважає, що краще б Гео Лерос показав Зеленському інший жест
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача Збройними силами України порадив політикам уникати деяких жестів. Свою пораду він опублікував у себе на сторінці Facebook .

Коментуючи ситуацію із нардепом Гео Леросом, який показав президентові України середній палець, Ярош порадив краще показувати дулю.

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"Увага! Іноземний "фак" (середній палець-ред.) витісняє автентичний дуля. І це небезпечно. Ось дивіться, депутат показує президенту "фак", і йому висувають підозру. А якби показав дулю – нічого б не висунули. Бо фіга – Своє, рідне на відміну від запозиченого "факу". Ширше використовуємо дулю! Зберігаємо автентичне", – написав він.

Підслідний

  • 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Після цього Лерос пояснив свій вчинок .
  • За це комітет Ради рекомендував усунути депутат а від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.
  • Нагадаємо, 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.
  • Зараз Державне бюро розслідувань (ДБР) веде пошук відео моменту непристойної поведінки Гео Лероса у ВР.

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