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"Наш слов'янський союз": Кива виступив за злиття України та РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 15:40
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Нардеп виправдав окупацію Криму у розмові з російськими пропагандистами
Ілля Кива зробив нову заяву про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Ілля Кива зробив нову заяву про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

Про це він сказав в ефірі російського федерального телеканалу "Росія 1".

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За словами Киви, останні 8 років Росія нарощувала військовий потенціал, щоб тепер "диктувати умови" та забрати "своє" – всю територію України.

"Сьогодні, через 8 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Права на ту територію, яка, справді, на мою думку, має знаходитися в одному союзі. Нашому слов'янському союзі", – сказав він.

Ведуча Ольга Скабєєва на такі заяви навіть намагалася зупинити Киву, сказавши, що він "небезпечно міркує". Проте, депутат продовжив транслювати тези російської пропаганди.

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"Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років ви прийшли за всім", – сказав Кива.

Крім того, він закликав Росію "зіграти ключову роль у майбутньому країни". Кива також заявив, що "слов'янські народи" нібито мають об'єднатися для протистояння Заходу, адже Україна, на його думку, зараз є "колонізованою".

Зазначимо, заяви Ілля Киви відповідно до Кримінального кодексу можна трактувати як дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу або захоплення держвлади.

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Крім того, в Україні підготовлено законопроєкт, який передбачає штрафування за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, окупацію нею територій України та спроб легалізувати та легітимізувати окупацію Криму.

Останні новини про Киву

  • 16 листопада вдома у Киви проходили обшуки. Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через опубліковане ним у жовтні відео.
  • Того ж дня глава МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата від права носити нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
  • Кива заявив, що позбавлення його зброї порушує закон, оскільки немає рішення суду, і він буде звертатися до суду.
  • Крім того, Киву не позбавляли вченого ступеня – МОН розкрило правду.

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