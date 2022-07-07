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"Наркоман, пішов звідси": на Одещині чиновники влаштували бійку у райраді (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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7 липня, 18:14
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Про причини конфлікту поки невідомо
У Білгород-Дністровській райраді сталася бійка
У Білгород-Дністровській райраді сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині на позачерговій сесії Білгород-Дністровської райради сталася бійка двох чиновників.

Прямо під час засідання зчепилися мер Аккермана Віталій Граждан (представник ОПЗЖ) і за сумісництвом зять ексглави ОДА Сергія Гриневецького, який прийшов на сесію, та голова райради Григорій Мельниченко (член партії "Довіряй Ділам"), пише "Думська".

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Що точно спричинило конфлікт, поки невідомо. Чиновники почали ображати один одного, обзивати "наркоманами", "збоченцями" та "п***расами", і незабаром влаштували бійку. Опоненти обмінялися кількома ударами по обличчю, Віталій Граждан на секунду впав, але зміг виштовхати опонента з президії.

Нагадаємо, у січні у міськраді Одеси влаштував бійку депутат Верховної Ради Артем Дмитрук. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати в приватні руки шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися до зали і пробіг столами, після чого почалася бійка.

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Внаслідок інциденту кілька співробітників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.

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