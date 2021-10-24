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Напад на будинок Жовкви: паліїв взяли під варту

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 жовтня, 10:46
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У будинок заступника голови ОПУ кинули "коктейль Молотова" в ніч на 22 жовтня
Підозрюваним у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Жовкви обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
Підозрюваним у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Жовкви обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви заарештували на два місяці з альтернативою застави у сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Запобіжний захід обрав в суботу, 23 жовтня, Дарницький районний суд Києва, задовольнивши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури Києва.

Повідомляється, що підозрювані – чоловіки 20-ти і 25-ти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України.

"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину і інші особи, які до нього причетні", – повідомили в прокуратурі.

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Що відомо

  • За даними слідства, один з підозрюваних – житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення, за його словами, пообіцяли заплатити 7000 доларів.
  • До скоєння злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв в якості винагороди віддати частину цієї суми.
  • Придбавши необхідні для підпалу кошти, а саме легкозаймисті суміші (бензин і гас), ємності і клейкі стрічки, зловмисники приготували три пляшки з "коктейлем Молотова" і в ніч на 22 жовтня прибули до місця скоєння злочину в Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого, поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, другий – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" і кинув її через паркан на територію будинку.
  • Але поки один з них намагався підпалити другу пляшку, його помітили сторонні люди, і він кинувся бігти, але був затриманий за "гарячими слідами". Пізніше попався і другий.
  • У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву. Тепер на Банковій чекають викриття тих, хто за цим стоїть.

Також нагадаємо, У Київській області стріляли по автомобілю першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок чого поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.

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