Напад на будинок Жовкви: паліїв взяли під варту

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви заарештували на два місяці з альтернативою застави у сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Запобіжний захід обрав в суботу, 23 жовтня, Дарницький районний суд Києва, задовольнивши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури Києва.
Далі по темі
Повідомляється, що підозрювані – чоловіки 20-ти і 25-ти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України.
"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину і інші особи, які до нього причетні", – повідомили в прокуратурі.
Що відомо
- За даними слідства, один з підозрюваних – житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення, за його словами, пообіцяли заплатити 7000 доларів.
- До скоєння злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв в якості винагороди віддати частину цієї суми.
- Придбавши необхідні для підпалу кошти, а саме легкозаймисті суміші (бензин і гас), ємності і клейкі стрічки, зловмисники приготували три пляшки з "коктейлем Молотова" і в ніч на 22 жовтня прибули до місця скоєння злочину в Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого, поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, другий – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" і кинув її через паркан на територію будинку.
- Але поки один з них намагався підпалити другу пляшку, його помітили сторонні люди, і він кинувся бігти, але був затриманий за "гарячими слідами". Пізніше попався і другий.
- У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву. Тепер на Банковій чекають викриття тих, хто за цим стоїть.
Також нагадаємо, У Київській області стріляли по автомобілю першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок чого поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.