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"Треба звернути увагу на деталі": Зеленський пояснив слова Пристайка

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 лютого, 16:18
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Президент прокоментував скандальну заяву про відмову України від НАТО

Президент України вкотре наголосив на тому, що Україна продовжує йти в НАТО і прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливу відмову від вступу до НАТО.

Відповідь

"Ми хотіли б членства в НАТО. Це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. Також це закріплено у нашому законодавстві та Конституції України", – заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту до Києва нового канцлера ФРН Олафа Шольца.

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"Щодо заяви нашого посла, була відповідь Міністерства закордонних справ України. Відповідь була правильна, зважена, предметна", – сказав Зеленський.

" Чи правильно ми його зрозуміли, пана Пристайка, чи неправильно? Дивіться, що він сказав, що потрібно звернути увагу на деякі деталі. Я думаю, сьогодні багато журналістів і багато лідерів справді трохи натякають Україні, що можна не ризикувати, не порушувати постійно питання щодо майбутнього України в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані з реакцією Росії. Мені здається, що ніхто цього не приховує. І мені здається, ми маємо бути відвертими. Проте однаково це рішення залежить від нас", – додав президент України.

Скандальна заява

  • Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що країна може відмовитись від вступу до НАТО, якщо це може запобігти війні з Російською Федерацією.
  • Одразу ж була бурхлива реакція на ці слова. Наприклад, п'ятий президент України Петро Порошенко закликав відправити у відставку посла України у Британії Вадима Пристайка.
  • У Москві теж відзначили цю пропозицію. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б "формулюванню більш значущої відповіді на занепокоєння" Російської Федерації.

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