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Нардепов "злили" в НАБУ: Ситник розповів про "гроші в конвертах"

Наталія Магдик Наталія Магдик
27 жовтня, 19:13
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Агентство реагує на всі заяви, які їм надходять
/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Національного антикорупційного бюро надійшло понад десять заяв про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає Укрінформ.

"Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв — понад десяток", – сказав Ситник, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення в пресі стосовно отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Також він зазначив, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

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Зарплати у конвертах, що відомо:

  • Член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції "Слуга народу" отримували гроші у конвертах за підтримку закону про олігархів. "До мене особисто ніхто не підходив, але, як мені пояснили, боялися, що я здам цю інформацію, напишу в САП чи НАБУ", – розповідав він.
  • Ганна Скороход, виключена з фракції "Слуга народу", також заявляла, що її колишні колеги по фракції отримують "зарплати" в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу".
  • Шеф-редактор "Лівого берега" Соня Кошкіна розповіла, що у фракції "Слуга народу" Верховної Ради доплачують нардепам по 20 тисяч доларів за "правильні голосування".
  • Заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова в ефірі ток-шоу розповіла, що більшість депутатів від партії "Слуга народу" дійшли висновку, що їм краще голосувати, нікуди не вляпуватися і заробляти свої 15-25 тисяч доларів, бо конкурентнішої зарплати в найближчі 2,5 року вони не знайдуть.

Незважаючи на гучні заяви, ніхто з них не надав жодних доказів.

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