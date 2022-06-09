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На київському вокзалі запровадили тотальний огляд пасажирів: що шукають та як довго

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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9 червня, 23:32
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Лише за перший день виявили 6 випадків перевезення зброї та навіть боєкомплекту
На вокзал тепер потрібно приїжджати заздалегідь – із запасом часу на "рамки"
На вокзал тепер потрібно приїжджати заздалегідь – із запасом часу на "рамки"

У четвер, 9 червня, на центральному залізничному вокзалі Києва показали, що являє собою перевірка пасажирів, а також громадян, які зустрічають і проводжають. Ще вчора система контролю працювала у тестовому режимі, сьогодні – вже у робочому.

Іншими словами, речі та кишені всіх тих, хто заходить до приміщення центрального залізничного вокзалу столиці, тепер намагаються ретельно оглядати. Роблять це за допомогою спеціальних сканерів, які розмістили у холі вокзалу. На такі заходи "Укрзалізниця" пішла через воєнний стан у країні та велику кількість зброї, яка опинилася в руках українців. Кореспондент "Сьогодні" з'ясував, як відбувається перевірка.

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Тепер приїжджати треба заздалегідь

Ще вчора, 8 червня, сканери працювали у тестовому режимі. Сьогодні ж у них та у персоналу – перший робочий день. Кожен, хто заходить у вокзал, тепер зобов'язаний віддати на перевірку свій багаж, показати вміст кишень та пройти через рамки-металодетектори.

Пасажирів оглядають і із ручним металодетектором. Фото: Ігор Сєров

Деяких пасажирів вибірково оглядають ще й за допомогою ручних металодетекторів. Все це для кожного з бажаючих поїхати означає, що на вокзал потрібно приїжджати заздалегідь, приблизно за 30-40 хвилин до відправлення поїзда.

Багаж рухається конвеєром і перевіряється спеціальним сканером. Фото: Ігор Сєров

Як пояснив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин, наразі відомство посилює заходи безпеки, діючи на попередження.

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"Хочемо, щоб вокзали та потяги залишалися зоною безпеки, якою вони були під час першої фази війни. Вчора (8 червня – Авт.) посилений контроль почав працювати у тестовому режимі. Сьогодні – перший робочий день. Надалі такі заходи будуть вжиті на інших вокзалах", – повідомив Камишин, уточнивши, що насамперед йдеться про міста-мільйонники.

За його словами, за вчорашній день таку перевірку пройшли 7 тисяч людей. Також він визнав, що утворилася пробка при вході.

"Ввечері була пробка на вхід. За 45 хвилин ми її вивели у нормальний режим. Наше завдання – зробити так, щоб нормою для проходження кожної людини було 3 хвилини. Працюємо над тим, щоб вокзали та потяги залишалися безпечними", – резюмував він.

Перевірці підлягають навіть контейнери для тварин. Фото: Ігор Сєров

Поки він говорив, контроль проходили десятки людей, але великої черги справді не було. Втім, до одного з пасажирів у тих, хто перевіряє питання, виникли. Після того, як чоловік середнього віку дістав усі металеві предмети, ручний металодетектор все одно продовжував спрацьовувати.

"У мене ремінь із вкрапленнями заліза", – пояснив він, задерши сорочку і показуючи всім охоронцям свій широкий ремінь.

Ще один пасажир, відповідаючи на наші запитання, сказав, що такі перевірки мають один головний мінус – вони можуть створювати скупчення людей, що у воєнний час є ризиком.

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"Я вважаю, що потрібно перевіряти тих, хто приїжджає до Києва, а не їде з нього", – підсумував пасажир.

Везли зброю та боєкомплект

За даними залізничників, за тестовий день роботи сканерів, було виявлено 20 спроб перевезення небезпечних заборонених предметів. У тому числі – зброї та боєкомплектів.

"Їхала жінка з дитиною та везла комусь передати боєкомплект. Також було 6 випадків перевезення зброї", – уточнив Олександр Перцовський. До цього додав, що є список заборонених для перевезення у залізничному транспорті предметів та речовин.

"Є чітко визначений перелік заборонених речовин для перевезення залізничним транспортом. Це – зброя, крім мисливської та дозволеної службової, це вибухові речовини, ацетон та інші", – сказав Олександр Перцовський.

Раніше ми повідомляли про те, як змінюється обстановка у Києві та чому з блокпостів у столиці зникають протитанкові їжаки та мішки з піском.

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