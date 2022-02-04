На кону репутація Зеленського: Крістіна Квін заявила про обіцянку Байдена, яку потрібно виконати

Президент України Володимир Зеленський особисто пообіцяв президенту США Джо Байдену вирішити питання призначенням нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24".
"Ми порушили це питання на найвищому рівні з українським урядом. Президент Зеленський сказав нашому президенту, що він це зробить. У відбірковій комісії є певні члени, які пройшли весь процес. Він зайняв понад півтора роки", – сказала вона.
Крістіна Квін поскаржилася на "корисливі інтереси"
За словами Квін, "є кандидати, які готові до роботи".
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"Але вони відмовляються зробити останній крок – зібратися разом, створити кворум і відправити повідомлення про кандидата чиновникам. І тоді це зроблено. Весь процес виконано. То чому вони цього не роблять? Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоб антикорупційного прокурора було призначено", – зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.
На питання, про які саме "корисливі інтереси" йдеться, Квін відповіла:
"Я вважаю, що ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих. Тому, на жаль, я вважаю, що на цю комісію чиниться величезний тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу".
На запитання, чи залежить репутація президента України від призначення керівника САП, американський дипломат відповіла:
"Репутація всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання".
Ситуація із призначенням голови САП
- Призначений у 2015 році керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький був звільнений генпрокурором Іриною Венедиктовою у серпні 2020 року.
- Через місяць на звинувачення у затягуванні процесу обрання нового керівника Офіс президента України нагадав про скандал дворічної давності навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Зазначили, що не варто поспішати з комісією, оскільки той самий Холодницький пройшов жорсткий конкурсний відбір на свою посаду.
- Тоді Банкова закликала утриматися від надмірних емоцій через призначення представників Ради до комісії з вибору голови САП.
- 20 січня Комісія з відбору голови САП оголосила про початок відбору кандидатів на зайняття трьох вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі: керівника САП, його заступника та керівника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Конкурс зупинився, коли в завершальний етап відбору вийшли детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.