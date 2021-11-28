На кордоні Литви та Білорусі загинув мігрант – у сторін різні версії

Тіло мігранта нібито знайшли у спальному мішку

На кордоні з Литвою залишаються мігранти, які бажають потрапити до ЄС / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Тіло мігранта, який бажав з території Білорусі потрапити до Європейського Союзу, не маючи відповідної візи, знайдено на кордоні з Литвою.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс", посилаючись на Державний прикордонний комітет Білорусі.

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Версія Білорусі

"27 листопада на ділянці прикордонної застави "Відзи" Полоцького прикордонного загону виявлено труп чоловіка афро-азійської зовнішності, віком близько 30 років. Викинуте литовськими силовиками тіло побитого біженця у спальному мішку без ознак життя лежало безпосередньо на литовсько-білоруському кордоні", – йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному телеграм-каналі відомства.

Для встановлення обставин та причин смерті на місце події викликано слідчо-оперативну групу. Проводяться необхідні слідчі дії.

Версія Литви

МЗС Литви відкинуло всі звинувачення на свою адресу.

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"У нас немає інформації про "тіло мігранта, виявленого на білоруській стороні кордону". Білоруська влада, яка організувала кризу, також проводить кампанію дезінформації та звинувачує Литву в "нелюдському поводженні" з мігрантами", – повідомляють у телеграм-каналі литовського зовнішньополітичного відомства.

Ситуація на кордоні