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На найближчому засіданні РНБО займеться контрабандистами

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 жовтня, 14:31
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Президент поки не визначився, чи збирати в цю п'ятницю РНБО

На найближчому засіданні РНБО буде розглядатися питання боротьби з контрабандистами. Про це заявив на брифінгу Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляється на сайті РНБО.

"Ми на найближчому засіданні будемо заслуховувати ситуацію, пов'язану зі звітом всіх відповідних органів, що стосується контрабандистів. Кожен орган повинен відзвітувати про кожну особу, на яку було накладено санкції саме за контрабанду", – резюмував Данілов.

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Також на порядку денному передбачено питання законного надрокористування.

План роботи

За словами Данілова, коли саме має відбутися наступне засідання Ради нацбезпеки і оборони, він не знає. Все залежить від рішення лідера країни.

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"Я простий секретар, як я вже неодноразово говорив. Найближче засідання має відбутися або в цю п'ятницю, або в наступну п'ятницю. Це залежить від того, яке рішення буде приймати президент нашої країни ", – сказав Данілов.

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Боротьба з контрабандою

  • 3 жовтня в Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. До операції довелося залучити нацгвардійців.
  • Трохи раніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна", потрясаючи блоком контрабандних сигарет заявив, що ніякої боротьби з контрабандистами не ведеться.
  • У липні повідомлялося про зупинку контрабанди брендової електроніки і тютюну з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту "Бориспіль".

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