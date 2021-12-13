"Ми скористаємося жорстким заходом" – чим Лукашенко загрожує ЄС

У Москві прокоментували таку рішучість Мінська

Лукашенко розповідає журналістам, як він гратиметься з вентилем / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще раз висловив свої погрози на адресу Європейського Союзу. Диктатор заявив, що якщо введені санкції проти Білорусі призведуть до надзвичайного стану в країні, то транзит російського газу до Європи буде зупинено.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, повідомляє державне інформагентство "БелТА".

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Вентиль

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", – сказав Лукашенко.

При цьому у Москві запевнили європейських партнерів, що транзиту газу нічого не загрожує.

"Ми, як і раніше, хочемо сподіватися, що ніщо не завадить Російській Федерації і далі бездоганно виконувати свої зобов'язання за чинними контрактами", – запевнив Захід речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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