Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми скористаємося жорстким заходом" – чим Лукашенко загрожує ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 грудня, 16:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Москві прокоментували таку рішучість Мінська
Лукашенко розповідає журналістам, як він гратиметься з вентилем / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко розповідає журналістам, як він гратиметься з вентилем / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще раз висловив свої погрози на адресу Європейського Союзу. Диктатор заявив, що якщо введені санкції проти Білорусі призведуть до надзвичайного стану в країні, то транзит російського газу до Європи буде зупинено.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, повідомляє державне інформагентство "БелТА".

Реклама

Вентиль

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", – сказав Лукашенко.

При цьому у Москві запевнили європейських партнерів, що транзиту газу нічого не загрожує.

"Ми, як і раніше, хочемо сподіватися, що ніщо не завадить Російській Федерації і далі бездоганно виконувати свої зобов'язання за чинними контрактами", – запевнив Захід речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Реклама

Ситуація

  • Нагадаємо, що через Білорусь йде транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал-Європа.
  • У листопаді Лукашенко заявив, що він обігріває Європу, тому Європа має краще думати перед тим, як щось робити. "Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", – казав місяць тому Лукашенко.
  • 2 грудня західні країни запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка як відповідь на утиски прав громадян та на штучно влаштовану міграційну кризу. Європейський Союз своїми санкціями підтримали США, Велика Британія та Канада.
  • За кілька днів Мінськ відповів – уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які раніше запровадили санкції.
  • А після продовжилися штурми східного кордону ЄС нелегальними мігрантами, яким посилено допомагають білоруські прикордонники.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

61 210

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти