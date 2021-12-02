"Ми – рідні брати": несподіване визнання Лукашенка про Путіна

Лукашенко вважає, що у нього з Путіним однакові очі

Брати... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає російського президента Володимира Путіна рідним братом, оскільки вони бачать світ однаково.

Про це заявив диктатор в інтерв'ю "РІА Новини".

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Однакові очі

"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більш ніж другом, ми – рідні брати. А якщо серйозно, знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми дивимося на світ однаковими очима", – сказав Лукашенко.

Він ще раз наголосив, що з Путіним у нього "хороші стосунки" і взагалі Путін підтримав його у скрутну хвилину після виборів: "Вчинив не просто як союзник, але як справжній друг".

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