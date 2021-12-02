"Ми не збираємося танцювати": Лаврову та главі МЗС Британії вимкнули світло (відео)

На зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та британського глави МЗС Елізабет Трасс стався казус – несподівано згасло світло. Відповідне відео опублікувала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва.
У Стокгольмі (Швеція) відбувається засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, де глави МЗС також проводять і двосторонні зустрічі.
Переговори розпочиналися весело – Лавров спочатку намагався вигнати із кімнати журналістів.
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"Ми не збираємось танцювати. Виходьте", – сказав він.
Відразу після цих слів ненадовго згасло світло, на що Трас відреагувала словами: "Проблеми зі світлом, Сергію".
Глава МЗС Росії швидко відповів їй: "Проблема у когось зі спиною".
Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі глави МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена теж згасало світло.
Що цікавого на засіданні ОБСЄ
- Прессекретар Дмитра Кулеби потролив Лаврова через місце розсадження дипломатів у залі. Представників Туреччини, України, Німеччини та США посадили поряд, а російського міністра на протилежному боці зали.
- Також ЗМІ писали, що напередодні Кулеба публічно "поставив на місце" Лаврова з українського питання, а Ентоні Блінкен потримав нашого міністра.
- В свою чергу Блінкен назвав єдиний спосіб, як закінчити війну на Донбасі У НАТО всі говорять про небезпеку нового вторгнення РФ до України, зазначає держсекретар США.