"Ми не збираємося танцювати": Лаврову та главі МЗС Британії вимкнули світло (відео)

Сьогодні схожий випадок уже був на зустрічі Кулеби та Блінкена

Лавров та Ліза Трасс повеселили журналістів. Колаж "Сьогодні"

На зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та британського глави МЗС Елізабет Трасс стався казус – несподівано згасло світло. Відповідне відео опублікувала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

У Стокгольмі (Швеція) відбувається засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, де глави МЗС також проводять і двосторонні зустрічі.

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Переговори розпочиналися весело – Лавров спочатку намагався вигнати із кімнати журналістів.

"Ми не збираємось танцювати. Виходьте", – сказав він.

Відразу після цих слів ненадовго згасло світло, на що Трас відреагувала словами: "Проблеми зі світлом, Сергію".

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Глава МЗС Росії швидко відповів їй: "Проблема у когось зі спиною".

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі глави МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена теж згасало світло.

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Що цікавого на засіданні ОБСЄ