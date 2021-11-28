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"Ми не кусаємося": журналісту Ткачу пригрозили судом через день народження Єрмака

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 листопада, 19:14
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Управління держохорони України спростувало публікації журналіста "Української правди"
Історія із торжеством у Гуті обростає новими скандалами / Колаж "Сьогодні"
Історія із торжеством у Гуті обростає новими скандалами / Колаж "Сьогодні"

Управління державної охорони України збирається позиватися до журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача, який провів скандальне розслідування святкування головою Офісу президента Андрієм Єрмаком свого ювілею у державній резиденції Синегора на Івано-Франківщині.

Про це Управління держохорони України повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці .

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"Наша пресслужба не кусається"

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська Правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою. Змушені ЗНОВУ розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців. Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона... Окремо інформуємо, що Управління державної охорони України має намір звернутися до суду з цього приводу", – сказано у повідомленні.

Також відомство запропонувало журналісту звертатися до них за коментарями, щоб журналіст міг надавати суспільству повну, правдиву та перевірену інформацію. "Наша пресслужба не кусається", – запевнили в Управлінні держохорони України.

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Скандальна історія

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