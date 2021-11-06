Москва – це Україна? Організатори Формули-1 "перенесли" столицю Росії

Офіційний канал Формули-1 позначив Москву на сході України

Формула-1 опублікувала карту із Москвою в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

На офіційній сторінці Формули-1 у Twitter опублікували анонс майбутньої гонки з картою світу, де позначили час початку змагання у різних країнах. Так, столиця Російської Федерації Москва, мабуть помилково, опинилася на території України.

"Вирішальна кваліфікація для вирішальних перегонів у чемпіонській битві. Де б ви не були, не пропустіть!" – говориться у підписі до карти.

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Фото: Формула-1

Офіційних коментарів з цього приводу поки що немає.

Збільшене зображення. Фото: Формула-1

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Скандали з карткою України без Криму

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року часом спалахують скандали через зображення півострова на картах у складі РФ.

Зазначимо, ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результатів голосування на так званому "референдумі". Більше того, міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії, а країни Заходу запровадили економічні санкції.