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СЬОГОДНІ Влада Події

Потужний сигнал США про корупцію, НАТО та "Мінськ": що сказала Крістіна Квін

Павло Заяць Павло Заяць
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5 лютого, 13:39
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Американський дипломат розповіла, що ще є надія на Мінські угоди
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" розповіла, чому не можна передчасно запроваджувати санкції проти Росії, також заявила про неприпустимість повторення агресії 2014 року та нагадала Києву про важливе антикорупційне питання.

Мінські угоди досі живі

За її словами, Мінський формат досі має можливість розв'язати конфлікт на Донбасі, проте проблема в тому, що документ сторони трактують по-різному.

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"Мені здається, що вони не мертві. Політичні представники нещодавно зустрічалися в Європі обговорити Мінські угоди. Усі сторони були присутніми, всі четверо представників "нормандського формату". Здається, вони заявили, що збираються провести ще одну зустріч. Тому я б не сказала, що Мінські угоди мертві", – зазначила Квін.

Зеленський дав обіцянку Байдену щодо САП

Американський дипломат заявила, що президент України особисто пообіцяв президентові США вирішити питання із призначенням нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За її словами, на кону репутація Зеленського, якщо питання не буде вирішено.

"Є кандидати, які готові до роботи. Але вони відмовляються зробити останній крок – зібратися разом, створити кворум та надіслати повідомлення про кандидата чиновникам. І тоді це зроблено. Весь процес виконано. То чому вони цього не роблять? Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоб антикорупційного прокурора було призначено. Я вважаю, що ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих", – зазначила вона.

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Росія не повинна вказувати, кому вступати до НАТО

Дипломат нагадала, що всі 30 членів НАТО відкинули ультиматум Росії та заявили, що вона не повинна вирішувати за Україну, який шлях їй обрати, а також погодилися, що політику відкритих дверей треба зберегти.

"І зараз Україна робить тверді кроки, щоб стати членом НАТО. Вони вже зроблені? Ні. Але вони передбачають, що Україна зробить необхідне, щоб стати членом НАТО. Україні треба набратися трохи терпіння, щоб використати інструменти, які вже є. Це не вибір Путіна чи іншого президента, вступати Україні чи іншій країні до НАТО", – сказала вона.

Крим-2014 не повинен повторитись

Квін зазначила, що світова спільнота 2014 року не сприйняла всерйоз російську загрозу для України і в результаті РФ анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

"Ще у 2014 році міжнародна спільнота не сприйняла всерйоз те, що Росія робила. І Росія анексувала Крим, а також розпочала війну на Донбасі. Ми не хочемо, щоб таке повторилося", – заявила вона.

/ Фото: pixabay.com

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США не вважають вторгнення РФ невідворотним

Квін вважає важливим, щоб Росія розуміла: США знають про її дії, не довіряють Москві і уважно стежать за тим, що відбувається навколо України.

"Ми не вважаємо російську агресію невідворотною. Але з іншого боку, нас непокоїть те, що ми бачимо. І важливо дати зрозуміти, що ми бачимо все, що відбувається, уважно стежимо, допомагаємо Україні підготуватися на випадок російської агресії", – сказала тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Жорсткі санкції не можна вводити зараз

На її думку, запровадження санкцій проти Росії просто зараз нівелює ефект стримування РФ від подальшої агресії в Україні. І тому щоб зберегти ефект стримування, санкції не можна вимагати раніше.

"Щоб бути цим стримуванням, їх не можна використовувати, поки Росія не вдасться до дій, які ми намагаємося стримати. Якщо ми їх застосуємо раніше, ми завдамо болю. РФ зазнає втрат, і це менше стримуватиме її від того, щоб щось зробити. Тому, на наш погляд, важливо, щоб санкції були стримуванням. І сподіваємось, що Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою", – заявила Квін.

Проти Росії готують санкції: план США щодо України

У Сенаті США демократи та республіканці працюють над пакетом санкцій проти Росії. Демократи раніше наполягали, пакет санкцій буде стримуючим фактором проти РФ. Своєю чергою, республіканці наполягали, що треба грати на випередження. США останніми місяцями активно залучені до переговорів з партнерами – не тільки в Європі, а й в інших регіонах. При цьому у дзвінках із представниками Катару, Японії, ОАЕ або інших країн порушується тема України.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Крім того, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна .

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з питаннями безпеки в Європі.

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