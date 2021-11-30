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Розкол монобільшості: 11 чоловік вирішать долю "слуг" у Раді

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 листопада, 13:57
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Існування у парламенті монобільшості "слуг народу" під загрозою
Фракція "Слуга народу" може втратити нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"
Фракція "Слуга народу" може втратити нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Роман Соха, який входить до МФО "Розумна політика", оголосив про вихід з фракції "Слуга народу". Далі на черзі можуть опинитися інші мажоритарники президентської партії.

Про це написав український блогер Роман Шрайк у своєму Telegram.

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"Великої сенсації тут немає. Соха входить до об'єднання Дмитра Разумкова. І, як мажоритарник, може залишити фракцію, не побоюючись втратити мандат", – йдеться у повідомленні.

До міжфракційного об'єднання ексспікера парламенту Дмитра Разумкова спочатку входив 21 депутат-"слуга". Але одного виключила сама фракція, а на сьогодні, 30 листопада, ще мінус один.

"Тепер у "Слузі народу" залишається 19 "разумківців", з яких 13 списочників та 6 мажоритарників. Ці 6 теж можуть без проблем залишити фракцію", – пише Шрайк.

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За його словами, якщо шестеро вийдуть, у СН залишиться 236 депутатів. 13 "разумківців"-списочників з фракції не виходитимуть, можуть тільки не голосувати з нею синхронно.

"Тобто щоб монобільшість перестала бути монобільшістю не тільки по суті, а й на папері, потрібно знайти ще 11 мажоритарників, які бажають залишити корабель", – підсумував Шрайк.

Вихід Сохи із "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Роман Соха на засіданні Верховної Ради 30 листопада заявив про вихід із фракції. Він звернувся до президента Володимира Зеленського з трибуни та назвав призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента "останньою краплею" у ухваленні рішення про вихід із монобільшості.

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Також він додав, що йому соромно "за призначення міліціонера (часів експрезидента-втікача Віктора Януковича) Олега Татарова та лобіста Харківських угод Руслана Демченка". На його думку, цих людей не має бути на державних посадах.

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