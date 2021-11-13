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"Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави

Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник проекту "Влада" Сьогодні
13 листопада, 19:05
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Лукашенко розповів, навіщо йому ракети російського виробництва на території Білорусі
Олександр Лукашенко звернувся за військовою допомогою до Москви
Олександр Лукашенко звернувся за військовою допомогою до Москви / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав білоруську армію "непогано озброєною" та "підготовленою" до наземних бойових операцій. Але, за словами політика, Збройним силам Білорусі не вистачає ракетних установок, які він попросив у президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляється в російському журналі "Національна оборона", передає Інтерфакс-Україна .

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"Мені потрібно кілька дивізіонів на західному, південному напрямках. Нехай стоять. Це 500 кілометрів, а наш "Полонез" – до 300 кілометрів. Зараз тормошу вашого президента (Володимира Путіна. – Ред.), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки", – сказав Олександр Лукашенко.

До речі, відстань від Києва до Мінська напряму – понад 430 кілометрів. А від столиці України до кордону з Білоруссю – трохи більше ніж 300 кілометрів. Від Мінська до Варшави напряму відстань понад 470 км. А ось до кордону з Білоруссю – лише близько 200 км.

Політик також заявив, що у Білорусі лісисто-болотиста місцевість, тому наземної операції побоюватися не варто.

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"Війна у нас буде інша. І якщо проти нас буде наземна операція, нам потрібно вміти воювати на землі. Ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми готові до цього", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що за версією Олександра Лукашенка, на кордоні з Білоруссю зараз нібито сконцентровано багатотисячну армію НАТО. Він також звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна, щоб їхня сторона також підключилася до чергування на кордонах Білорусі та Союзної держави.

Але в центрі уваги Європи зараз – міграційний терор з боку Білорусі. На кордонах Польщі, Литви та інших сусідів тисячі мігрантів намагаються нелегально потрапити на територію Європейського союзу. На польських кордонах уже чергує армія, але біженці все одно намагаються прорватися. Європа звинувачує у кризі владу Білорусі.

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До речі, в Україні також заговорили про можливий наплив мігрантів з боку Білорусі.

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