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Перше звернення України до нової влади в Німеччині – про що попросили

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 18:44
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Кулеба вважає, що сертифікація магістралі має пройти суворо у рамках європейського законодавства
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нова коаліція Німеччини має зайняти більш жорстку позицію щодо "Північного потоку – 2". На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Українська сторона закликає нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку – 2". Процес сертифікації проекту має повністю відповідати не лише букві, а й духу європейського законодавства. Ми чекаємо на призначення нового німецького уряду та бажаємо нової коаліції успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", – сказав він.

За словами Кулеби, Україна вітає схвалення нової коаліційної угоди в Німеччині, і підкреслив, що для нашої країни дуже важливо, щоб нинішній німецький уряд погодився з нашою принциповою позицією.

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Також він зазначив, що текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови у рамках Східного партнерства та підтверджує підтримку України на шляху євроінтеграції".

Глава МЗС також наполягає на тому, щоб новий уряд ФРН вимагав від Росії негайного припинення спроб дестабілізації України, порушень режиму припинення вогню на Донбасі та припинення анексії Криму.

"У коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає основу зміцнення стратегічного партнерства Києва та Берліна на багато років уперед", – резюмував він.

Зазначимо, що сьогодні лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг домовилися про створення правлячої коаліції .

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Вибори у Німеччині

  • Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Скандальний російський газопровід "Північний потік – 2" вже повністю готовий до запуску, однак він не може розпочати комерційні постачання газу, доки не пройде обов'язкову процедуру сертифікації , яка за законом має виглядати так:

  • спочатку подається заявка до німецького регуляторного органу, який розглядає її протягом чотирьох місяців ( цей строк закінчиться 8 січня );
  • далі його рішення протягом двох місяців можуть прокоментувати всі учасники процесу сертифікації, зокрема європейські агенції та Єврокомісія;
  • після цього рішення повертається до регулятора та він виносить остаточний вердикт.

Росія неодноразово наполягала на прискоренні цієї процедури та тиснула на Євросоюз із вимогою запустити газопровід уже 8 січня. У Кремлі це пояснювали тим, що додаткові обсяги газу допоможуть вирішити енергетичну кризу в Європі, хоча експерти доводять, що між цим немає зв'язку.

Крім того, 23 листопада голова Держдепу Ентоні Блінкен повідомив, що США запроваджують додаткові санкції проти однієї компанії та двох кораблів, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку – 2".

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