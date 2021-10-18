Росія відповість за парад полонених на Донбасі у суді

Генпрокурор Венедиктова подала прокурору Міжнародного кримінального суду нові докази проти Росії

Україна хоче, щоб Росія відповіла і за парад полонених в Донецьку / Колаж "Сегодня"

Україна веде підготовку до початку розслідування Міжнародним кримінальним судом в Гаазі 24 справ проти Росії, які стосуються окупації Криму і захоплення проросійськими бойовиками частини Донецької та Луганської областей. 18 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова поспілкувалася з прокурором, який буде вести наші справи.

Наші вимоги

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"Ми ще не зайшли в Міжнародний кримінальний суд. Тут ми лише на етапі, щоб зайти на розслідування. Оскільки Україна ще не ратифікувала Римський статут – єдина засада діяльності Міжнародного кримінального суду – нам ще треба згода палати тільки на те, щоб зайти прокурору на розслідування. Ми подали 24 повідомлення по Криму і Донбасу. Останнє – паради полонених у 2014-2015 роках. Є також Іловайськ, культурна наша спадщина, власність в Криму. Що буде у пріоритеті – це питання суду і прокурорів", – заявила Венедиктова.

Зі слів Генерального прокурора України, для нашої сторони також важливо прискорити процес початку розслідування, оскільки з моменту самих кричущих подій пройшло вже шість років. "Для нас важливо, узнати строки, коли мільйони людей, які постраждали від війни, сотні тисяч людей, які втратили домівки і майно на окупованій території, тисячі родичів загиблих отримають правосуддя. Для нас це все болить і нам треба говорити професійно, конкретно, розуміючи наші подальші кроки і нашу процесуальну стратегію", – зазначила Венедиктова.

Професійний прокурор

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Посилаючись на конфіденційність розмови з новим прокурором у Міжнародному кримінальному суді, Венедиктова не стала конкретизувати, коли почнеться по суті розгляд наших повідомлень про порушення міжнародного законодавства. Але Венедиктова зазначила, що нашу справу буде представляти вельми професійний прокурор.

"Це людина, яка має 25 років досвіду і стажу в подібних справах. Він дуже чітко розуміє, що він зайде в процес тоді, коли у нього буде достатньо сил його виграти. Крім того, я чітко розумію, що Україна має буди тут чітким партнером в Європейському співтоваристві. Але ми поки що не ратифікували Римський статут. Як до нас відносяться партнери, коли ми приходимо до них в пошуках справедливості, не ратифікуючи їх єдину засаду діяльності?", – зазначила генпрокурор України.

Паради полонених

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