Медведчука віддамо Росії? Що означають слова Зеленського про нардепа "ОПЗЖ"

Після заяви президента України про Віктора Медведчука почалися суперечки про законність такого обміну

Медведчук запевняє, що у нього немає громадянства Росії / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що з радістю розгляне можливість обміну з Росією народного депутата від "Опозиційною платформи – За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду.

Гарант уточнив, що для цього потрібно підтвердження Москви, що Медведчук є громадянином Росії. Підозрюваний в державній зраді нардеп "ОПЗЖ" відреагував у той же день, заявивши про відсутність будь-якого іншого громадянства, крім українського. Медведчук також назвав ініціативу з його обміном ігноруванням Конституції.

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У чому проблема такого обміну

Закон України, що стосується громадянства, каже: якщо у особи є українське і будь-яке інше громадянство, то Україна до нього ставиться виключно як до громадянина України.

Про це заявила уповноважена парламенту з прав людини в 2012-2018 роках Валерія Лутковська в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Лутковської, така ідея обміну суперечить Конституції, навіть якщо у Медведчука виявлять громадянство РФ. У той же час Лутковська зазначає, що "умовно дозволений" спосіб зробити це все ж існує.

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"Це, можливо, якась помилка радників. Це зробити неможливо. Хіба що спробувати використовувати якийсь варіант припинення громадянства, як це було колись з Міхеїлом Саакашвілі. Але знову-таки в Конституції України написано, що ніхто не може бути позбавлений громадянства України. Ось ця опція припинення (громадянства України – Ред.) – вона є умовною, умовно дозволеної. Тому що не до кінця зрозуміло, що це таке. Один раз її вже спробували застосувати до Міхеїла Саакашвілі, а зараз лідер монобільшості (Давид Арахамія. – Ред.) виступає за те, щоб до Саакашвілі було ставлення як до громадянина України", – сказала колишній омбудсмен.

Прецедент в історії України

Крім історії Саакашвілі щось подібне відбувалося з обмінами полонених, коли громадян України з російськими паспортами міняли на тих же громадян України, які незаконно утримувалися в ОРДЛО.

Про це резонно нагадав Георгій Беркадзе в суперечці з Валерією Лутковською на телеканалі "Україна 24": "Якщо у Медведчука було б інше громадянство – можна було було зробити, щоб цей механізм спрацював. Вже не одна людина, громадянин України була обміняна з російською стороною, коли відбувалися обміни полонених" .

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Чи готовий Зеленський на обмін

Чи справді Зеленський розглядає таку можливість – сказати однозначно неможна. Тим більше зовсім недавно в Москві заявляли, що нічим допомогти Медведчуку не можуть, адже він український громадянин.

Але політичний експерт Валентин Буряченко передбачає, що заява президента – це політичне позиціонування.

"Насправді, перш за все, ця заява політична. Якщо буде дійсно політична воля до такого обміну і буде відповідне рішення президента, то буде команда монобільшості про прийняття певної нормативної бази. Але я думаю, що тут все-таки мова про політичне позиціонування", – сказав він в ефірі.

За словами Георгія Беркадзе, Володимир Зеленський дійсно позначив свою думку перед суспільством: "Президент просто дав зрозуміти, що "мені набагато дорожче мої люди, які заарештовані в Донецьку і в Москві, і я готовий їх поміняти на Медведчука". От і все! ".

Справа Медведчука