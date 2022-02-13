Масова втеча? "Сьогодні" перевірили ситуацію в "Жулянах"

Можливе вторгнення Росії може спровокувати паніку серед українців

Пасажири аеропорту чекають на рейси до Польщі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст "Сьогодні" побував в аеропорту "Жуляни", щоб перевірити, чи є ажіотаж у зв'язку із повідомленнями про можливе вторгнення Росії в Україну.

В аеропорту перебували близько 10 людей на весь термінал. Персонал відмовляється на камеру говорити про конкретну кількість пасажирів, але не на камеру прокоментував, що людей навіть менше, ніж до інформації про можливе вторгнення.

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Пасажири чекають на свої рейси до Польщі, а також кажуть, що не тікають, а "летять по роботі".

Журналіст "Сегодня" побував в аеропорту "Жуляни". / Фото: "Сегодня" Журналіст "Сегодня" побував в аеропорту "Жуляни". / Фото: "Сегодня" Журналіст "Сегодня" побував в аеропорту "Жуляни". / Фото: "Сегодня" 1 /3

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований .

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Станом на ранок 12 лютого п'ять країн попередили про від'їзд своїх дипломатів з України.

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Нагадаємо, CNN повідомило, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".

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