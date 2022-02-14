Будь-який "гіркін" одразу буде розстріляний: відеозвернення Монастирського

На захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Про це у своєму відеозверненні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє прессслужба МВС.
"Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу. Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку РФ, не варто панікувати і боятися", – сказав він.
За його словами, МВС не допустить жодних сепаратистських проявів, на кшталт тих, що були навесні 2014 року у Харкові, Луганську, Донецьку!
"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, його буде розстріляно нашим спецназом без повідомлення і жодних вагань!" – сказав Монастирський.
Далі по темі
Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.
Що відомо про ймовірне вторгнення
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.
- Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.
- Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.
- Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
- Видання The Washington Post у своїй статті за 30 січня повідомило, що влада України перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід країни.
Іноземні ЗМІ стривожені спокоєм Зеленського
Джерела в США та Україні, зокрема Politico, посилаючись на Puck та NatSec Daily, повідомляють: Україну непокоїть, що її використовують у своїй зовнішньополітичній грі Сполучені Штати Америки та Росія. Деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої подяки". У відповідь президент США Джо Байден та його радники були "роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози".