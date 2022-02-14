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Будь-який "гіркін" одразу буде розстріляний: відеозвернення Монастирського

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 лютого, 15:30
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Глава МВС розповів, яка ситуація з безпекою в Україні на тлі інформації про можливе вторгнення
Міністр внутрішніх справ закликав українців не панікувати
Міністр внутрішніх справ закликав українців не панікувати / Фото: Колаж: Сьогодні

На захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Про це у своєму відеозверненні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє прессслужба МВС.

"Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу. Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку РФ, не варто панікувати і боятися", – сказав він.

За його словами, МВС не допустить жодних сепаратистських проявів, на кшталт тих, що були навесні 2014 року у Харкові, Луганську, Донецьку!

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"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, його буде розстріляно нашим спецназом без повідомлення і жодних вагань!" – сказав Монастирський.

Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

Що відомо про ймовірне вторгнення

Іноземні ЗМІ стривожені спокоєм Зеленського

Джерела в США та Україні, зокрема Politico, посилаючись на Puck та NatSec Daily, повідомляють: Україну непокоїть, що її використовують у своїй зовнішньополітичній грі Сполучені Штати Америки та Росія. Деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої подяки". У відповідь президент США Джо Байден та його радники були "роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози".

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