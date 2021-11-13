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Лукашенко розповів, як бігав між Зеленським та Путіним: "Думав, все-таки ми ж утрьох"

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 листопада, 17:10
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Політик розповів, як допомагав Зеленському на початку президентства
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко намагався допомагати нинішньому президентові України Володимиру Зеленському та ставився до нього, як до сина. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Белта .

"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до неї ставився. Він: "Оце, Олександре Григоровичу, куди? Ось це, а це?" Я до нього ставився по-людськи, допомагав!", – сказав Лукашенко.

За його словами, він розумів, що між Зеленським та Путіним існував конфлікт, але сподівався, що все зміниться.

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"Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж утрьох, ми ж слов'яни. Намагався все зробити. Я їхав туди. Порошенко, він – я їх переконував усіх", – додав Лукашенко.

Лукашенко про Зеленського

  • Раніше білоруський лідер розповів, що розчарувався у президенті України через його позицію щодо протестів, які відбувалися в Білорусі у 2020 році. Він зазначив, що неприємно здивований солідарною із Заходом позицією Зеленського, оскільки раніше намагався його підтримувати на прохання господаря Кремля.
  • Також Лукашенко розповідав, що Зеленський, як глава держави, перебуває у складній ситуації .
  • Лукашенко вже неодноразово різко висловлювався на адресу України та інших держав, підозрюючи змову проти Білорусі. Також Лукашенко звинуватив Київ у організації протестів . Він стверджував, що його країна виявилася віч-на-віч з агресією ззовні, але подякував Росії за допомогу.

Криза в Білорусі

  • 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна почала посилювати кордон із Білоруссю .
  • 11 листопада прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін Twitter повідомив, що у Мінську збирають велику групу мігрантів із дітьми, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.

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