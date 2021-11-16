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Лукашенко та Путін обговорили Україну: що їх так налякало

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 листопада, 14:10
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У ході розмови піднімалася низка гострих тем, як для Білорусі, так і для Росії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Лідерів двох країн стурбувала ситуація в Україні та позапланові навчання України та США біля кордонів Росії та у Чорному морі.

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Володимир Путін розповів білоруському колезі про ситуацію у Чорному морі загалом.

"Президент Білорусі у свою чергу проінформував главу російської держави про телефонну розмову, яка відбулася напередодні з виконувачем обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Також обговорювалася ситуація на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо оборони кордонів Союзної держави.

Білоруський лідер у свою чергу розповів колезі про телефонну розмову, що відбулася напередодні з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель. Також вони обговорили графіки майбутніх контактів.

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Напередодні телефонної розмови Лукашенко заявляв, що він поспілкується з російським лідером і попросить його, щоб він підключився до вирішення конфлікту і, якщо потрібно, надав відповідне сприяння. При цьому Лукашенко не має наміру втягувати Росію в кризу з біженцями.

Раніше президент Білорусі провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. За його словами, вони дійшли єдиної думки, що ескалація на кордоні з Польщею нікому не потрібна, зокрема Євросоюзу. Також глава республіки запропонував ідею як розв'язати конфлікт, але її подробиці розкривати не став.

Путін злякався Україну

Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Тепер здебільшого Україна та сили НАТО у Чорному морі. У ході розмови російський лідер також поскаржився на деструктивну політику Києва на Донбасі, "який все більше робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи, порушуючи мінський комплекс заходів, ударні безпілотні апарати".

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