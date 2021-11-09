Кулеба: США виставлять Росії великий "цінник" за агресію проти України

Глава МЗС України їде здійснить важливий візит до Америки – Москві надішлють чіткий меседж

Глава МЗС України їде до США, де обговорить і Росію. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 10 листопада вирушить з візитом до Вашингтона, де візьме участь у Комісії стратегічного партнерства Україна-США, а Росії надішлють чіткий меседж – наша країна не залишиться наодинці з агресією Кремля.

Про це він написав у Facebook.

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Він розповів, що завтра спільно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закріпить новий рівень стратегічного партнерства у сфері безпеки. Засідання Комісії втілить домовленості, досягнуті на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Блінкен (ліворуч) та Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

"Комісія стратегічного партнерства є головним двигуном цього процесу. Робота цього двигуна – це конкретні результати для безпеки і розвитку нашої країни. А безпека і розвиток країни загалом — це безпека і добробут кожного громадянина. Так ми реалізуємо Стратегію зовнішньополітичної діяльності на американському напрямі" – сказав Куліба.

Дуже важливо, що засідання цієї Комісії відбудеться зараз, коли Росія продовжує провокувати та поводитися агресивно стосовно України, каже міністр.

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"За цих умов ми надішлемо Москві чіткий меседж: Україна та США єдині. Україна не залишиться сам-на-сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Це найкращий спосіб стримання Росії від ескалації", – резюмував глава МЗС України.

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