Кулеба: США виставлять Росії великий "цінник" за агресію проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 10 листопада вирушить з візитом до Вашингтона, де візьме участь у Комісії стратегічного партнерства Україна-США, а Росії надішлють чіткий меседж – наша країна не залишиться наодинці з агресією Кремля.
Про це він написав у Facebook.
Він розповів, що завтра спільно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закріпить новий рівень стратегічного партнерства у сфері безпеки. Засідання Комісії втілить домовленості, досягнуті на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Далі по темі
"Комісія стратегічного партнерства є головним двигуном цього процесу. Робота цього двигуна – це конкретні результати для безпеки і розвитку нашої країни. А безпека і розвиток країни загалом — це безпека і добробут кожного громадянина. Так ми реалізуємо Стратегію зовнішньополітичної діяльності на американському напрямі" – сказав Куліба.
Дуже важливо, що засідання цієї Комісії відбудеться зараз, коли Росія продовжує провокувати та поводитися агресивно стосовно України, каже міністр.
"За цих умов ми надішлемо Москві чіткий меседж: Україна та США єдині. Україна не залишиться сам-на-сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Це найкращий спосіб стримання Росії від ескалації", – резюмував глава МЗС України.
Як пройшов перший візит Зеленського до Байдена
- Зустріч президентів України та США відбулася 1 вересня у Білому домі. Байден насамперед заявив про прихильність США до суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.
- А Зеленський подякував господареві Білого дому за надання вакцини та військової допомоги у розмірі 60 млн доларів. До того ж, Байдену передали список близько 450 полонених українців, яких незаконно утримує Росія. Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з Байденом.
- Під час візиту Зеленського до Вашингтона міністри оборони України та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.