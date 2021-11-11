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Кулеба пояснив, що змусить Росію припинити агресію проти України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 листопада, 10:15
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Український міністр разом із Блінкеном надіслали Москві чіткий сигнал
Кулеба задоволений візитом до США і налякав Росію. Колаж "Сьогодні"
Кулеба задоволений візитом до США і налякав Росію. Колаж "Сьогодні"

Найкращий спосіб стримати Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має потужних союзників, а агресія закінчиться тоді, коли наша країна стане невід'ємною частиною Заходу.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні.

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За його словами, США одні з таких союзників, які підтримують Україну у протидії російській агресії та захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності. Військове співробітництво лише розширюватиметься і зміцнюватиметься.

"Найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві. Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невід’ємної частини Заходу буде інституалізоване (вступ до ЕС і НАТО. – Ред.) та не буде піддаватися сумніву. Сьогодні ми зробили важливий крок у цьому напрямі та підписали нову Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам", – сказав Кулеба на спільній із держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції.

При цьому міністр наголосив на своєчасності підписання Хартії з американцями на тлі агресивних дій Росії поблизу України та ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Україна-США-Росія

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