Куди дивився Євросоюз? Зеленський похвалився, як врятував Молдову від холодної зими

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами дорікнув Європейському Союзу в надмірній бюрократії, яка не дозволила вчасно допомогти Молдові вирішити проблему з нестачею газу.
"До нас звернулася Молдова. Їй була потрібна допомога. Президент Майя Саду сказала: "У нас замерзають люди". У такий момент, коли Європейський Союз мав надати всю підтримку Молдові… Але країни почали про це довго думати, бюрократичні якісь кроки тощо. Але люди мерзнуть зараз", – описав ситуацію Зеленський.
За словами президента, Україна відреагувала на допомогу швидше за Брюссель.
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"Ми дали те, що могли дати скільки вона (президент Молдови. – Ред.) попросила. Ми не знали, що буде за два-три місяці, але ми це зробили", – нагадав він.
В результаті Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу допомагати тоді, коли це необхідно. У зв'язку з цим президент згадав про постачання зброї для української армії та повільність Німеччини в цьому питанні.
"Я не бажаю німецькому народу опинитися у цій ситуації", – сказав він.
Що ще сказав Зеленський
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 січня дав велике інтерв'ю для представників іноземних ЗМІ.
- Зокрема, він розповів, чим небезпечна паніка в Україні через ймовірну війну. Зеленський наголосив, що країна зазнає економічних втрат через заяви про агресію Росії.
- Також Володимир Зеленський розповів, що "має свої секрети, як і президент США Джо Байден".
- Президент зазначив, що Україна має потужну армію та здатна себе захистити від російської агресії ."Ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія", – сказав він.