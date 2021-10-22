"Куди?! Скоро вибори "- Ляшко відмовився від округу Полякова

Ляшко зайде в Раду як лідер партії або президент

Олег Ляшко впевнений - участь у виборах для нього не має сенсу. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко не братиме участь в проміжних виборах народного депутата України у виборчому окрузі №206 (Чернігівський район), які повинні відбутися у зв'язку зі смертю нардепа від цього округу Антона Полякова. Про це політик заявив в інтерв'ю ведучій програми "Влада vs Влащенко" Наташі Влащенко.

На вибори партія піде без Ляшко

"Я думаю, партія (Радикальна партія Олега Ляшка – ред.) буде брати участь у виборах, тому що це наша область базова, у нас там хороша підтримка. Я, особисто не буду", – відповів Ляшко на запитання журналістки про те, чи буде він балотуватися.

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За його словами, участь у виборах для нього не має сенсу, так як скоро будуть вибори до Верховної Ради наступного скликання.

"Я вважаю, що будуть дострокові парламентські вибори", – пояснив Ляшко.

"Зайду в Раду як лідер партії або президент"

Він також додав, що для нього немає необхідності балотуватися по округу, так як він є лідером політичної сили.

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"Всі опитування показують, що наша партія буде в парламенті. Навіщо мені самому, десь через вікно, через бічний вхід залазити до Верховної Ради? Я зайду через центральний вхід!" – заявив Ляшко.

Екс-нардеп зазначив, що за три роки роботи діючої Ради він жодного разу не був в парламенті.

"Я зайду туди тільки як лідер партії, яка перемогла на виборах або як президент – для того, щоб прийняти присягу! Ніякого іншого варіанту бути не може!" – додав Ляшко.

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Екс-нардепи поводяться як жебраки

Політик також згадав, що коли він був діючим депутатом, то часто бачив в Раді колишніх колег, які вели себе негідно.

"Ідеш в туалет або їдальню, і колишні депутати за тобою бігають, як сарана. За підлоги хапають, папірці якісь пхають... Настільки це виглядає принизливо, настільки негідно. Ну ти ж депутат, веди себе гідно! Бігаєш як жебрак, до туалету не можна зайти, тому що стоїть під дверима з якоюсь петицією, три копійки хоче заробити. Я не такий, і не збираюся ні за ким бігати", – підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, в серпні Олег Ляшко в день 10-річчя Радикальної партії звернувся до однодумців та своїх прихильників, заявивши, що всі перемоги політсили "ще попереду".

Раніше, в День батька, син Олега Ляшко Олександр, якому вже трохи більше рочку, зробив свої перші кроки. 2 червня 2018 роки після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. Пара виховує також дочку Владиславу.