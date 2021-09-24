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"Хтось тренується, а хтось відпочиває": Зеленський показав фото з собакою з "качалки"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 вересня, 10:08
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Глава держави відомий любитель спорту – почав робочий день із спортзалу разом з чотириногим другом
/ Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Володимир Зеленський опублікував свіже фото зі спортзалу, де він набирає заряд енергії перед робочим днем. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Він тільки вчора повернувся з Нью-Йорка, де брав участь у Генасамблеї ООН. Президент вже увійшов в свій звичний ритм і традиційно почав день з занять спортом.

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"Хтось тренується, а хтось відпочиває. Доброго ранку всім", – написав Зеленський.

Зеленський і його чотириногий друг. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Який з Зеленського спортсмен

  • Володимир Зеленський відомий любитель занять в спортзалі, причому робить він це практично всюди, в тому числі і на Банковій. Так, наприклад, під час візиту в Брюссель він і там відвідав спортзал і навіть давав інтерв'ю на велотренажері.
  • Один з трьох тренерів гаранта Вадим Данильченко розповідав, як Зеленський займається спортом і як харчується. За його словами, президент любить займатися до роботи – рано вранці, тренування починаються о 7:30 і тривають в районі години.
  • Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" дружина Зеленського Олена розповідала, що останні кілька років Володимир активно тренується і дотримується правильного харчування. Перша леді відзначила, що з Володимиром у них одні тренери на двох. Але тайським боксом, як він, вона не займається. Іноді пара навіть ділить час наставників. Спорт допомагає Зеленським емоційно розряджатися і налаштовуватися на роботу на цілий день. Читайте детальніше, якм видам спорту віддає перевагу Володимир Зеленський.

Як ми писали раніше, 25 січня, в свій день народження, Зеленський показав фото зі спортзалу і написав, що "в душі йому років 30".

Також він показував, які "млинці" вважає за краще з ранку.

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